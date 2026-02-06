Questa mattina a Bormio si tiene l’ultima rifinitura prima della discesa maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026. Paris e Franzoni si preparano per la prova ufficiale, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento sulla pista. La giornata si preannuncia decisiva per definire i favoriti di questa tappa cruciale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno, amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza prova della discesa maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Si torna in pista sulla leggendaria Stelvio: gli atleti studiano, per l’ultima volta, le traiettorie da utilizzare nella gara di domani. Gli azzurri Paris e Franzoni sfruttano l’occasione per l’ultima rifinitura. Nella seconda prova cronometrata Mattia Casse, pur saltando una porta, ha stabilito il miglior tempo. I velocisti italiani hanno confermato le loro brillanti condizioni con l’eccellente s econdo crono stabilito da Florian Schieder e il terzo posto conquistato da Giovanni Franzoni dopo la seconda posizione ottenuta nel primo training. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris e Franzoni

