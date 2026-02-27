LIVE Sci alpino Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA | Goggia inizia la rincorsa alla coppa

Benvenuti alla cronaca in tempo reale della discesa libera di Soldeu, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Seguiremo passo dopo passo le prestazioni degli atleti, con aggiornamenti continui su tempi e posizioni. Restate con noi per non perdere nessuna novità da uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della discesa libera di Soldeu, evento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Dopo la magnifica parentesi dedicata ai Giochi Olimpici di Milano Cortina ricomincia il massimo circuito internazionale del circo bianco. A Soldeu (Andorra) inizia la rincorsa di Sofia Goggia verso la sfera di cristallo. Dopo cinque gare sulle nove in calendario l’italiana occupa la quinta posizione con 180 punti, gli stessi di Nicol Delago. In testa alla classifica c’è Lindsey Vonn, la quale ha già terminato la stagione dopo la brutta caduta di Cortinga, che guida con 400 punti davanti ad Emma Aicher (256) e Kira Weidle-Winkelmann (232). 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone non sarà al via domani della discesa di Coppa del mondo di Soldeu. La 35enne valdostana ha deciso di rinunciare alla prime delle tre gare andorrane. La bicampionesse olimpica dovrebbe tornare in pista sabato e domenica nei due s x.com

