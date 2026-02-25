LIVE Sci alpino Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA | subito in pista Brignone e Goggia La startlist

Valanga di neve ha interrotto la prova di discesa a Soldeu, causando un ritardo di oltre un'ora. La forte perturbazione ha impedito il regolare svolgimento dell'allenamento, costringendo gli organizzatori a riorganizzare la sessione. Tra le atlete presenti, Brignone e Goggia si sono subito preparate per riprendere le competizioni. La condizione della pista, resa scivolosa dal vento, ha complicato le scelte di gara. Le atlete attendono con tensione l'inizio della prova.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Soldeu, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Federica Brignone e Sofia Goggia tornano in gara dopo i fasti olimpici. La tappa andorrana propone un fine settimana dedicato alle discipline veloci che i nizierà con la discesa libera di venerdì alle 11:00. Si prosegue sabato 28 con la disputa del SuperG, recupero della gara non disputata a Zauchensee, e si chiude domenica 1 marzo con un secondo SuperG, la partenza delle due gare è prevista alle 10:15.

Venerdì la ripartenza della Coppa del Mondo (mercoledì la 1^ prova), con discesa e poi doppio super-g, e la tigre di La Salle ha sciolto la riserva presentandosi al via con Goggia, Pirovano, Melesi, Curtoni, Allemand, Zenere, Thaler e le sorelle Delago. - facebook.com facebook

BRAVA LAURA! Buona prova in discesa di Pirovano nella combinata a squadre: l'azzurra fa registrare il terzo miglior tempo (1:36.86). Alle 14:00 toccherà a Martina Peterlini in slalom x.com