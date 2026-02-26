CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 10.00 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera femminile di Soldeu, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La Coppa del Mondo femminile riparte da Soldeu, in Andorra, e lo fa nel segno della velocità. Sulla pista “Aliga” va in scena la seconda prova della discesa libera, primo vero banco di prova del circuito dopo le intense emozioni dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Il weekend proporrà una discesa e due superG, ma già dai primi metri del primo allenamento si è capito che la sfida sarà serratissima e che l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: nuovo assaggio per Brignone e Goggia. La startlist

LIVE Sci alpino, Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: subito in pista Brignone e Goggia. La startlist12:46 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima prova cronometrata della discesa libera di Soldeu.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e GoggiaBuongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera femminile di Soldeu, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di...

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin oro con un secondo e mezzo di vantaggio; RECAP! Shiffrin è gran oro in slalom, Peterlini-Della Mea in top-15; LIVE Sci alpino, Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA: Meillard regala l’oro alla Svizzera dopo 78 anni! Bene Saccardi; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e Goggia.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e GoggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera femminile di Soldeu, valevole ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi in DIRETTA: Shiffrin oro con un secondo e mezzo di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. oasport.it

''La cosa che mi piace di più dello sci alpino è l’adrenalina che provi durante le discese, sia in gara che in allenamento. È fantastico sentire la velocità e l’aria che ti arriva addosso, soprattutto per chi, come me, ha problemi di vista'' Leggi l’articolo tinyurl. - facebook.com facebook

Neanche il tempo di esultare per l’oro nello sci alpino che arrivano altri due capolavori azzurri: argento nello snowboard cross a squadre miste con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva - risultato che ci permette di superare lo storico record di medaglie di Lille x.com