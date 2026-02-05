LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Bezzecchi parte forte davanti a Di Giannantonio e Marquez Bagnaia si avvicina

In diretta dalla pista di Sepang, i test della MotoGP 2026 sono iniziati con Bezzecchi che si prende subito la testa, davanti a Di Giannantonio e Marquez. Bagnaia si avvicina, mostrando un buon passo. Marquez, che si era posizionato quarto con un tempo di 1:57.282, ha abbassato il ritmo e si è consolidato in quella posizione, a poco più di due decimi dal primo. La giornata si fa interessante, con i piloti che cercano di mettere a punto le moto in vista della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.48 Marc Marquez si mette al quarto posto in 1:57.282 a 256 millesimi. Il Cabroncito prosegue e si rilancia, lo spagnolo scende a 1:57.170 ed è secondo a 177 millesimi. Di Giannantonio lo scalza subito in 1:57.081 a 55 millesimi su Bezzecchi. 03.45 Alex Marquez si inserisce tra i due italiani in vetta ed è secondo a 152 millesimi da Marco Bezzecchi. Torna in azione Marc Marquez. 03.42 Uno sguardo ravvicinato dalla pista offerto dal team Red Bull KTM

