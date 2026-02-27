LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | al via le pre-qualifiche tutti a caccia del Q2

Alle prime prequalifiche del GP Thailandia 2026, i piloti sono pronti a scendere in pista per conquistare un posto nel Q2. Bezzecchi si distingue fin da subito, mantenendo il miglior tempo mentre cerca di superare le difficoltà nel T3. La lotta per l'accesso alla fase successiva si fa intensa, con diversi piloti che cercano di migliorare le proprie prestazioni.

9.14 Marquez rientra ai box dopo un ottimo run in cui è sceso progressivamente fino all’1:29.9, mentre Bagnaia fa il suo ingresso in pista dopo aver effettuato alcune modifiche alla sua GP26 sul fronte dell’elettronica. 9.12 Di Giannantonio piazza la zampata e balza al comando della classifica per un solo millesimo davanti a Bezzecchi! 10° Marc Marquez, che sta girando però in questo primo run con una gomma media al posteriore. 9.10 Ogura fa un gran passo avanti e sale in terza piazza con l’Aprilia a 0.387 dalla vetta, mentre Bezzecchi prova a rilanciarsi. Fermo ai box Bagnaia, attualmente 19° senza un tempo significativo. 9.08 Bezzecchi trova traffico nel T3 e non si migliora, ma al momento resta al comando con un margine di 3 decimi su Alex Marquez e almeno mezzo secondo su tutti gli altri. 🔗 Leggi su Oasport.it

