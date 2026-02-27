In diretta, la partita tra Gran Bretagna e Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 si conclude con un punteggio di 5-18. Il debutto di Veronesi si segna con cinque punti, mentre gli azzurri mantengono un vantaggio di +13 dopo cinque minuti. A 10-21, Hesson segna una tripla in transizione, riducendo il gap. La Gran Bretagna si avvicina agli italiani, che guidano di 13 punti.

Si chiude un primo quarto pressoché perfetto per l’Italia (14-32) sulla Gran Bretagna. 12-23 Tessitori corregge la tripla di Spissu per rispondere. Ancora +11 Italia con circa due minuti alla prima sirena. 12-21 Adamu con il palleggio, arresto e tiro: gli inglesi tornano sotto la doppia cifra di svantaggio. 10-21 Hesson con la tripla in transizione! La Gran Bretagna rosicchia qualche punto agli azzurri. 7-20 Wheatle da due! A bersaglio il centro in forza all’Umana Reyer Venezia e compagno del capitano azzurro Amedeo Tessitori. 5-20 Schiacciata di Diouf su assist di Tonut: gli azzurri allungano il parziale. 5-18 ALZATA DI DIOUF, APPOGGIO DI NIANG! TUTTO SULL’ASSE VIRTUS BOLOGNA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Gran Bretagna-Italia 5-18, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: 5 punti del debuttante Veronesi, azzurri a +13 dopo 5?

