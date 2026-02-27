LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sprint o colpo di mano?

Benvenuti alla cronaca in tempo reale della terza tappa del Giro di Sardegna 2026. Seguiamo passo dopo passo la corsa, con aggiornamenti continui su movimenti, attacchi e svolte decisive. I ciclisti sono in movimento e ogni istante può cambiare gli equilibri della gara, rendendo questa tappa ancora più interessante da seguire. Restate con noi per gli sviluppi più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Sardegna 2026. 168.1 km da percorrere da Cagliari a Tortoli per una frazione probabilmente destinata agli sprinter. Due i GPM previsti, ma lunghezza e pendenze irrisorie consentiranno a tutti di organizzarsi per l'eventuale volata. Attenzione ai possibili colpi di mano dopo le fatiche accumulate nelle prime due movimentate giornate di corsa. Tappa che prenderà ufficialmente il via alle 11.15. Frazione mediana che si preannuncia di trasferimento in vista della tappa regina che andrà in scena sabato. Le due salite di Punta Culumbaris e Genna Cresia non dovrebbero complicare i piani delle ruote veloci verso la probabilissima volata di gruppo.