LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 80 km al traguardo due uomini in fuga

Alle ore 13:44 si apre la diretta della terza tappa del Giro di Sardegna 2026, con circa 80 chilometri ancora da percorrere al traguardo. Attualmente, due ciclisti sono in fuga, mentre la corsa prosegue lungo il percorso che attraversa l’isola. La gara si svolge sotto gli occhi degli appassionati che seguono gli aggiornamenti in tempo reale.

13:54 Due i GPM previsti quest’oggi, con Punta Culumbaris già superato. Tra meno di 40 km i corridori affronteranno Genna Cresia, salita di un km al 5.5% di pendenza media. 13:51 Meno di 70 km all’arrivo di Tortoli. Con esattezza il vantaggio dei fuggitivi è segnalato a 2 minuti e 35 secondi. 13;48 A dispetto di quanto visto ieri la fuga giornaliera si è formata nella prima ora. Al comando troviamo Ivan Taccone (MG.K Vis Costruzioni e Ambiente) ed Ignazio Cireddu (Team Vorarlberg). Per il tandem di testa circa 3 minuti di margine sul gruppo. 13:44 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della terza tappa del Giro di Sardegna 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 4 uomini in fuga a 65 km dall’arrivo13:51 Gruppo ridotto ad una trentina di unità dopo l’azione di Filippo Zana, uno dei favoriti alla vittoria della classifica generale.

