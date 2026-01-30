La Champions League entra nella fase più calda: venerdì 30 gennaio a Nyon si tengono i sorteggi dei playoff. È il momento in cui si decide il destino di Inter, Juve e Atalanta, che sperano di passare agli ottavi di finale. Le squadre sono pronte a scoprire i prossimi avversari e a giocarsi tutto in questa fase cruciale della competizione.

La Champions League entra nella sua fase più delicata, a partire da venerdì 30 gennaio 2026. In scena i sorteggi dei playoff a Nyon, ovvero lo snodo che decide chi accederà agli ottavi di finale. Soprattutto, però, si deciderà in campo chi avrà modo di continuare a incassare premi sempre più consistenti. L’Italia ha perso il Napoli e vede ancora in corsa Inter, Juventus e Atalanta. Tutte si sono qualificate come teste di serie dopo la “Group Phase”, e ora cosa le aspetta? Sorteggi Champions, dove vederli e quanto costa. Come detto, il sorteggio dei playoff Champions è in programma venerdì 30 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Champions League, i sorteggi: quanto valgono gli ottavi per Inter, Juve e Atalanta

Approfondimenti su Champions League

Questa sera si è chiusa la fase a gironi della Champions League e, con grande rammarico, nessuna squadra italiana è riuscita a qualificarsi direttamente agli ottavi.

L’ultima giornata di Champions League si rivela decisiva per Inter, Juventus e Atalanta.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League: dove e quando si svolge? Chi vi partecipa?; Champions League: venerdì i sorteggi playoff per Inter, Juventus e Atalanta; La guida al sorteggio dei playoff di Champions; Spareggi Champions: dove vedere il sorteggio.

Champions League, i sorteggi: quanto valgono gli ottavi per Inter, Juve e AtalantaIl Napoli ha perso il treno per guadagni extra ma le altre 3 italiane in corsa sono pronte ad arricchire le proprie casse: ecco le ipotesi ai sorteggi ... quifinanza.it

Sorteggi Champions League Playoff: come funzionano, quando e dove vederliTerminata la League Phase della Champions League, abbiamo i nomi delle 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale, ma anche le 16 che dovranno passare dai playoff per acced ... sport.sky.it

Chi vincerà la #ChampionsLeague L’algoritmo parla chiaro: c’è solo un’italiana in corsa! x.com

Champions League , classifica del girone vs classifica per costo rosa : bene l'Inter, ancor meglio Sporting e Bodø/Glimt - facebook.com facebook