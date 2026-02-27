Atalanta agli ottavi ora una tra Bayern Monaco e Arsenal | il sorteggio alle 12

Alle 12 si terrà il sorteggio per gli ottavi di finale, con una delle due squadre che affronterà l’Atalanta. Da una parte c’è la leader della Premier League, dall’altra la seconda della Bundesliga, entrambe tra le più quotate per il passaggio del turno. La sfida si avvicina e i tifosi aspettano di scoprire quale sarà il prossimo avversario.

I nerazzurri giocheranno l’andata in casa il 10 o l’11 marzo, ritorno il 17 o 18 marzo. Sono state le due migliori squadre della League Phase Arsenal o Bayern Monaco. Ovvero: la miglior squadra della League Phase e capolista della Premier League o la seconda e prima in classifica della Bundesliga. Una che ha vinto tutte le partite e l’altra 7 su 8, perdendo solo contro l’Arsenal. Comunque vada, servirà un’altra impresa all’Atalanta, che oggi – venerdì 27 febbraio – alle 12 nell’urna di Nyon scoprirà quelle sarà l’avversaria degli ottavi di Champions League. Oltre agli accoppiamenti degli ottavi di finale, il sorteggio decreterà anche quello che potrebbe essere l’intero percorso della Dea nella competizione, visto che verrà delineato il tabellone completo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

De Roon dopo Atalanta Borussia Dortmund: «Serata storica per noi e per il calcio italiano. Ottavi contro Arsenal o Bayern? Dico questo»Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.

Leggi anche: Pronostici di oggi 28 gennaio: ultima giornata di Champions League, solo Arsenal e Bayern aritmeticamente certe di andare agli ottavi di finale

RASSEGNA STAMPA 29 01 2026 Juve ai Playoff, sorteggio alle 1200 e caos Champions #TUTTONOTIZIE

Temi più discussi: Champions League: impresa Atalanta, rimonta il Dortmund e va agli ottavi; Contro chi gioca l'Atalanta agli ottavi di finale della Champions League: le possibili avversarie; Impresa dell' Atalanta, 4-1 al Borussia e va agli ottavi di Champions; Chi va agli ottavi? Chi è eliminato? I verdetti dei playoff: Italia appesa all'Atalanta.

Atalanta agli ottavi, ora una tra Bayern Monaco e Arsenal: il sorteggio alle 12I nerazzurri giocheranno l’andata in casa il 10 o l’11 marzo, ritorno il 17 o 18 marzo. Sono state le due migliori squadre della League Phase ... bergamonews.it

Atalanta, le possibili avversarie agli ottavi di Champions LeagueL'Atalanta supera il turno di Champions League eliminando il Borussia Dortmund: le possibili avversarie della Dea agli ottavi ... gianlucadimarzio.com

Dopo l’impresa col Dortmund, l'avversaria dell'Atalanta negli ottavi di Champions sarà l’Arsenal o il Bayern Monaco. - facebook.com facebook

#Stromberg: "In #ChampionsLeague per l' #Atalanta meglio il #BayernMonaco dell' #Arsenal". VIDEO #SkySport #SkyUCL #UCL x.com