Alle semifinali del torneo di doppio a Dubai, gli azzurri Bolelli e Vavassori affrontano la coppia formata da Arevalo e Pavic. La partita si gioca in diretta, offrendo un'occasione di grande spettacolo e di alta tensione tra le squadre in campo. Seguite con noi gli sviluppi di questa sfida che promette emozioni fino all'ultimo punto.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale del doppio dell’ATP500 di Dubai (Emirati Arabi) tra gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori e la coppia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic. Un confronto difficile per i giocatori italiani, al cospetto di rivali altamente qualificati e dal palmares piuttosto importante. Un cammino decisamente “accidentato” per il piemontese e l’emiliano in questo torneo. Coppia tricolore, infatti, costretta a sbrogliare la matassa al match tie-break in questo evento, dimostrando grande sangue freddo. E’ quanto accaduto all’esordio contro i polacchi DrzewieckiMatuszewski (4-6 6-3 10-7) e si è replicato nei quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: semifinale di lusso per gli azzurri

ATP Adelaide 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori piegano Arevalo/Pavic e volano in semifinale!Vittoria di prestigio per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che nei quarti di finale del torneo di doppio dell’ATP 250 di Adelaide, in Australia,...

ATP Doha 2026, Bolelli/Vavassori domano Arevalo/Pavic al match tie-break e volano in semifinaleNell’incontro dei quarti di finale del tabellone di doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori domano il croato Mate Pavic e il salvadoregno Marcelo...

Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: semifinale di lusso per gli azzurri; Dubai, doppio: Bolelli/Vavassori centrano la quarta semifinale del 2026; Bolelli - Vavassori - Arevalo - Pavic : 2 - 1 (Qatar ExxonMobil Open): cronaca, tabellino e statistiche; ATP Doha 2026, Bolelli/Vavassori non si fermano più: eliminati Arevalo/Pavic per il 6° successo di fila.

ATP Doha: Bolelli e Vavassori non si fermano più. Battuti Arevalo e Pavic, è semifinaleNon si arresta più la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dopo il titolo di Rotterdam, gli azzurri raggiungono la semifinale anche in quel di Doha, cogliendo una grande vittoria sulle seconde ... ubitennis.com

Dubai, doppio: Bolelli/Vavassori centrano la quarta semifinale del 2026Quarta semifinale stagionale per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, approdati al penultimo atto anche nel Duty Free TennisChampionships (ATP ... sport.tiscali.it

BOLE E WAVE È SEMIFINALE A DUBAI Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in semifinale all'ATP 500 di Dubai dopo una rimonta pazzesca su Nouza/Rikl (6-7, 6-2, 10-8). Per i nostri azzurri è la quarta semifinale di questo strepitoso 2026. Adesso la sfi - facebook.com facebook

#Bolelli e #Vavassori volano in semifinale a #Dubai x.com