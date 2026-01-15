ATP Adelaide 2026 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori piegano Arevalo Pavic e volano in semifinale!

Ad Adelaide, nel torneo ATP 250, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per le semifinali di doppio, superando Marcelo Arevalo e Mate Pavic al match tiebreak. La partita, conclusa con il punteggio di 6-7 (6), 6-4, [12-10], è durata due ore ed è stata caratterizzata da un equilibrio intenso. La vittoria rappresenta un importante passo avanti nel percorso della coppia nel torneo australiano.

Vittoria di prestigio per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che nei quarti di finale del torneo di doppio dell'ATP 250 di Adelaide, in Australia, piegano al match tiebreak il salvadoregno Marcelo Arevalo ed il croato Mate Pavic, sconfitti con lo score di 6-7 (6) 6-4 12-10 dopo due ore di aspra battaglia. Nel penultimo atto gli azzurri affronteranno un'altra coppia blasonata, formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Nel primo set gli azzurri in apertura cancellano quattro palle break consecutive, salvandosi al deciding point, poi i servizi sono dominanti e non ci sono più palle break, né altri game risolti al punto decisivo.

