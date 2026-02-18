Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto contro Arevalo e Pavic nel torneo di Doha 2026. La coppia italiana ha superato i loro avversari al match tie-break, dopo aver perso il secondo set. La partita è durata un’ora e trentotto minuti, con scambi intensi e punti decisivi. Nel primo set, Bolelli e Vavassori hanno conquistato il tie-break 7-2, mentre nel secondo hanno ceduto 3-6. Alla fine, sono riusciti a chiudere al tie-break finale 10-7, assicurandosi il passaggio in semifinale.

Nell’incontro dei quarti di finale del tabellone di doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori domano il croato Mate Pavic e il salvadoregno Marcelo Arevalo 7-6(2) 3-6 10-7 in un’ora e trentotto minuti e volano in semifinale. Nel prossimo turno il tandem italiano sfiderà i vincenti del confronto PopyrinTsitsipas-HeliovaaraPatten I titolari della seconda testa di serie salvano la palla dello 0-1 prima di tenere il servizio inaugurale e operano il break a zero nel terzo game. La coppia italiana si aggrappa ai turni di battuta, accorcia sul 3-2 e poi sul 4-3 con la prima vincente di Bolelli. Nel momento della verità gli azzurri, sul servizio del mancino croato, disputano un gran game di risposta e impattano sul 5-5 con il rovescio vincente del torinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Doha 2026, Bolelli/Vavassori domano Arevalo/Pavic al match tie-break e volano in semifinale

ATP Adelaide 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori piegano Arevalo/Pavic e volano in semifinale!Ad Adelaide, nel torneo ATP 250, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per le semifinali di doppio, superando Marcelo Arevalo e Mate Pavic al match tiebreak.

LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono al tie-break un primo set equilibratoSegui la diretta del match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026.

