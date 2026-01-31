LIVE Alle 20.45 Cagliari-Verona le ufficiali | Pisacane con Esposito Kilicsoy Nel Verona c' è Harroui

Alle 20.45 si gioca Cagliari-Verona, una partita importante per la salvezza. I rossoblù, reduci da due vittorie di fila, cercano di continuare il buon momento davanti al loro pubblico all’Unipol Domus. In campo, Pisacane torna titolare insieme a Esposito e Kilicsoy, mentre nel Verona c’è Harroui. La sfida può fare la differenza in classifica e i giocatori sono pronti a darsi battaglia per conquistare punti fondamentali.

(3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola, Harroui, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban. All. Zanetti (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane. A dirigere il match della Unipol Domus tra Cagliari Verona, sarà il sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Perrotti e Zezza, IV uomo Doveri, al Var Gariglio e assistente Var Chiffi. La partita di Serie A tra Cagliari e Verona sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

