Tra il 16 e il 18 dicembre, a Vilnius, si sono svolti raduni davanti al Parlamento lituano con lo slogan “Šalin rankas nuo laisvo žodžio”, ovvero “Giù le mani dalla libertà di parola”. Queste proteste non sono rivolte contro l’UE o la guerra con la Russia, ma esprimono preoccupazioni riguardo alla libertà di espressione nel paese. Un momento di riflessione sulla tutela dei diritti fondamentali in Lituania.

Tra il 16 e il 18 dicembre, davanti al Parlamento lituano, si sono svolti diversi raduni con lo slogan “Šalin rankas nuo laisvo žodžio”, cioè “Giù le mani dalla libertà di parola”. In Italia, però, video e immagini di quelle manifestazioni sono stati accompagnati da descrizioni fuorvianti, sostenendo che i manifestanti si sarebbero ribellati contro l’Unione europea, contro il presunto controllo di Bruxelles sulla Lituania o contro un ipotetico coinvolgimento in una guerra con la Russia. Per chi ha fretta. Le manifestazioni in Lituania non erano contro l’UE né contro una guerra con la Russia.. Le proteste riguardavano il rischio di politicizzazione della governance della tv pubblica LRT. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Ucraina, von der Leyen insiste con guerra contro Russia e chiede a Ue €135mld per Kiev, Orban: “Assurdo, a pagare saranno i nostri nipoti”

Leggi anche: Oplan Deu, il piano segreto della Germania (con 800mila soldati) per la guerra contro la Russia. «Le minacce sono reali»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un diverso modo di protestare; cosa sta succedendo in Lituania; I giornalisti hanno scelto l'evento più importante del 2025 in Lituania: la crisi dei palloni contrabbandati.

Queste proteste in Lituania non sono contro l’Ue o contro una guerra con la Russia - Le manifestazioni erano indirizzate esclusivamente contro il rischio di politicizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo lituano ... open.online