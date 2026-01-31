Sanità e liste d?attesa in Puglia si parte | 124mila esami e ricoveri da recuperare in 5 mesi

La giunta Decaro ha annunciato un piano per recuperare oltre 124mila esami e ricoveri in cinque mesi. In totale, si spenderanno circa 15 milioni di euro per ridurre le lunghe liste d’attesa nella sanità pugliese. Il commissario ha già messo in campo le prime misure per velocizzare le prestazioni e alleggerire la pressione sugli ospedali.

Oltre 124mila esami da recuperare in cinque mesi per una spesa di circa 15 milioni: la giunta Decaro ha varato il piano definitivo contro le liste d'attesa nella sanità in Puglia, dopo aver esaminato quelli delle singole Asl e ospedali aziendali. Nel documento vengono stabilite le prestazioni sanitarie che dovranno essere eseguite dal primo febbraio al 30 giugno: prestazioni di specialistica ambulatoriale in ritardo, a partire da quelle urgenti (entro 3 giorni) e brevi (da effettuare entro 10 giorni); ricoveri ospedalieri; e day service. Il piano Diverse le azioni che le Asl dovranno mettere in campo da subito: attività di recall dei cittadini in lista di attesa per confermare l’esigenza della prestazione, anticipare l'appuntamento o registrare la rinuncia o il rifiuto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Sanità e liste d?attesa in Puglia, si parte: 124mila esami e ricoveri da recuperare in 5 mesi Approfondimenti su Sanità Puglia Liste d'attesa in Puglia, parte il maxi piano regionale da 15 milioni: oltre 18mila prestazioni da recuperare a Foggia Questa mattina la Regione Puglia ha dato il via a un maxi piano da 15 milioni di euro per ridurre le liste di attesa. Piano d’urto contro le liste d’attesa: dalla Regione 15 milioni per 124mila visite in cinque mesi La Regione ha deciso di mettere in campo 15 milioni di euro per abbassare le liste d’attesa in sanità. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sanità Puglia Argomenti discussi: Sanità e liste d'attesa, la ricetta Decaro può poco contro un sistema marcio; Sanità ferrarese: preoccupano i rilievi della Corte dei Conti sulle liste d’attesa; Liste d’attesa, cambia tutto: non sarà più il paziente a dover inseguire l’appuntamento; Pentassuglia: Le liste d'attesa? Stiamo scoprendo di tutto Negli ospedali troppe macchine moderne poco utilizzate. Liste d’attesa sanità: pronti i piani delle Asl pugliesi, via libera entro venerdìListe d’attesa sanità pugliese: pronti i piani delle Asl. Orari estesi e via libera entro venerdì per partire dal 1° febbraio. pugliapress.org Sanità, tutto pronto per abbattere liste d’attesaIl piano per ridurre le liste d’attesa in Puglia è pronto, ma senza dialogo con i medici rischia di bloccarsi. trmtv.it Sarà più facile far diventare Trump una personcina a modo, che risolvere il problema delle liste d’attesa in sanità. Perché le liste di attesa sono fra quei problemi nei quali la buona volontà o i proclami valgano quanto le tabacchiere di legno al Monte di pietà - facebook.com facebook L'emendamento n. 164 di #GiuliaMarro, sulle liste di attesa in sanità, è respinto #opencrpiemonte x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.