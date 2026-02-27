L' ipotesi di un malore del conducente | aveva saltato l' ultima fermata prima dell' incrocio

Un conducente di tram ha saltato l'ultima fermata prima di un incrocio, secondo le prime ipotesi, a causa di un malore. Il veicolo si è fermato poco prima di attraversare lo scambio dei binari, che è stato trovato chiuso. Il tramviere coinvolto è un dipendente Atm con diversi anni di servizio. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire la dinamica.

Tra le prime ipotesi al vaglio degli inquirenti che stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica del deragliamento del tram in viale Vittorio Veneto a Milano - che ha provocato due morti e 39 feriti - la più probabile al momento è quella di un malore del conducente. Versione peraltro confermata dallo stesso dipendente di Atm, che in serata ha dichiarato agli inquirenti: «Mi sono sentito male». A corroborare questa ricostruzione il fatto che il mezzo abbia saltato a tutta velocità l’ultima fermata prima dell’incrocio, proprio in corrispondenza con lo scambio che è stato trovato «chiuso», ossia in posizione di svolta verso via Lazzaretto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Milano, tram deragliato in Porta Venezia, ipotesi malore improvviso dell'autista: aveva saltato fermata precedente - VIDEOIpotesi malore improvviso del conducente dopo il deragliamento del tram Atm Tramlink a Porta Venezia che ha causato 2 morti e 40 feriti: edificio...

L’autista del tram deragliato e l’ipotesi di un malore. Sala: «Il mezzo aveva saltato una fermata»«Io non posso ipotizzarlo, ma (un malore del conducente del tram, ndr) è certamente una delle ipotesi che si possono immaginare».

Inchiesta sull'incidente del tram a Milano, l'ipotesi del malore del conducente: «Aveva saltato l'ultima fermata prima dell'incrocio»Lo «scambio» dei binari è rimasto chiuso: il tranviere avrebbe dovuto attivarlo con un pulsante. Sottoposto all'alcoltest (come da prassi in questi casi), agli inquirenti ha detto: mi sono sentito mal ... milano.corriere.it

Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video chocDue morti e quarantanove feriti. Il mezzo, anziché andare dritto, ha imboccato una svolta a velocità sostenuta saltando la fermata precedente. Il ... avvenire.it

