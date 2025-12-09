Waste Robotics rivoluziona il riciclo dei metalli con l’Intelligenza artificiale
La canadese Waste Robotics ha ufficialmente annunciato il lancio di WR4, un sistema di presa robotica di nuova generazione basato su intelligenza artificiale e progettato per migliorare la selezione e il recupero dei metalli nei centri di trattamento dei rifiuti. Dopo mesi di beta test, convalida operativa e ottimizzazione in impianti pilota, il WR4 è ora disponibile in commercio, segnando un punto di svolta per il settore della robotica applicata al riciclo industriale. La sua introduzione risponde a un’esigenza sempre più pressante delle Material Recovery Facilities (MRF), che necessitano di tecnologie capaci di combinare precisione, velocità e affidabilità per gestire materiali complessi come i metalli pesanti o deformati. 🔗 Leggi su It.insideover.com
