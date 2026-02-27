L’iniziativa Biancorossi dal grande cuore Staff e giocatori in Pediatria

Anche quest'anno, la squadra ha portato regali e momenti di allegria nei reparti di Oncoematologia e Neuropsichiatria Infantile del Presidio Pediatrico Salesi di Ancona, coinvolgendo staff e giocatori in un gesto di solidarietà che si ripete nel tempo. L'iniziativa testimonia l'impegno della società nel sostenere i più piccoli e le loro famiglie in un periodo di festa.

Buone abitudini che si confermano. Anche quest'anno la Vis ha infatti distribuito regali e sorrisi ai reparti di Oncoematologia e Neuropsichiatria Infantile del Presidio Pediatrico Salesi di Ancona. Manuel Pucciarelli, il vice Andrea Gennari, l'addetta stampa Lucia Arduini e il responsabile marketing Guerrino Amadori i vissini coinvolti. Regalati palloni, maglie, giocattoli, sacche sportive e tanto altro. Francesco Rossi, titolare dell'azienda 24srl, Maria Rosaria Rodio, Project Manager di Pr.El.Cart. Europe Engineering S.r.l. ed Enrico Rossi, presidente dell'associazione "Lisa Rossi – Grazie Gesù", sono stati gli sponsor biancorossi che hanno permesso la distribuzione dei regali.