Biancorossi in pediatria | i giocatori dell' Unieuro consegnano i giochi donati dai tifosi

I giocatori dell'Unieuro sono andati in visita al reparto di pediatria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni. Masciadri, Gaspardo, Pepe e Aradori hanno consegnato i giochi donati dai tifosi ai bambini ricoverati. Una visita che ha portato un sorriso tra i piccoli e ha rafforzato il legame tra squadra e città.

La visita è terminata con i consueti autografi, le foto di rito ed i ringraziamenti alla società e ai tifosi biancorossi Una delegazione di giocatori biancorossi composta da Masciadri, Gaspardo, Pepe e Aradori, ha fatto visita mercoledì al reparto di pediatria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni. I giocatori della Pallacanestro Forlì 2.015 sono stati accolti dal direttore del reparto Enrico Valletta e dalla coordinatrice Michela Vestrucci insieme al personale infermieristico. Gli atleti biancorossi hanno scambiato qualche parola con i ragazzi ed i bambini ricoverati, cui hanno consegnato i tantissimi giochi generosamente donati dai tifosi forlivesi prima di Forlì - Rieti.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Unieuro Giocattoli Doni per i piccoli pazienti della Pediatria dai volontari teatini dell'associazione carabinieri: in regalo giochi e materiale didattico I volontari teatini dell'Associazione Carabinieri hanno consegnato doni e materiale didattico ai piccoli pazienti della Pediatria dell'ospedale Santissima Annunziata. I giocatori dell'Arezzo in visita alla pediatria. Sorrisi e autografi per i bambini Questa mattina, una delegazione della Ss Arezzo ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale San Donato. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Unieuro Giocattoli Biancorossi in pediatria: i giocatori dell'Unieuro consegnano i giochi donati dai tifosiLa visita è terminata con i consueti autografi, le foto di rito ed i ringraziamenti alla società e ai tifosi biancorossi ... forlitoday.it L’Una Hotels fa tappa in pediatria. Un sorriso con i piccoli pazientiFuori dal campo di gioco c’è una Pallacanestro Reggiana che continua a ‘vincere’ come ai bei tempi. Lo ha fatto anche nei giorni scorsi, quando Lorenzo Uglietti, Jamar Smith e Jaylen Barford hanno ... ilrestodelcarlino.it La squadra di Longo torna alla vittoria superando 2-1 un avversario solido e in piena zona playoff: tre punti pesanti che portano i biancorossi a quota 20 e rilanciano fiducia e ambizioni Leggi qui - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.