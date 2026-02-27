Linea Battipaglia-Potenza-Taranto | modifiche alla circolazione ferroviaria l' avviso di Trenitalia

Dal 1° marzo 2026 al 30 giugno 2026, Trenitalia ha annunciato modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Battipaglia-Potenza-Taranto. Questa decisione riguarda tutti i treni programmati sulla tratta, a causa di interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. La comunicazione si rivolge ai viaggiatori che devono pianificare i loro spostamenti in questo periodo.

