Lindsey Vonn rivela | Ho rischiato l’amputazione della gamba

Lindsey Vonn ha rivelato di aver rischiato l’amputazione della gamba sinistra dopo un grave incidente avvenuto a Milano Cortina 2026. La campionessa di sci ha spiegato che l’impatto ha causato danni così seri da mettere in discussione la possibilità di salvare l’arto. La sua testimonianza mette in luce la gravità dell’incidente e le conseguenze a lungo termine di un evento improvviso. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di sport.

(Adnkronos) – “Ho rischiato l’amputazione della gamba” sinistra dopo l’incidente a Milano Cortina 2026. Così su Instagram Lindsey Vonn, che ha riportato una serie di fratture all’arto in seguito alla caduta dell’8 febbraio. “Era tutto a pezzi”, ha detto la sciatrice annunciando contestualmente le proprie dimissioni dall’ospedale. “Dopo quasi due settimane trascorse su un letto d’ospedale quasi completamente immobile, finalmente sto abbastanza bene da potermi trasferire in un hotel. Non è ancora casa mia, ma è un passo enorme!”, si legge nel post. Vonn – che dopo una serie di procedure mediche in Italia è stata trasferita negli Stati Uniti dove è stata sottoposta a un intervento di sei ore – ha ringraziato il medico che l’ha operata: “Mi ha salvato la gamba. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Lindsey Vonn: “Ho rischiato l’amputazione della gamba, ora un anno per recuperare”Lindsey Vonn ha annunciato su Instagram di aver rischiato l’amputazione della gamba, dopo una caduta durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

Sci, Lindsey Vonn dopo l’incidente: “Ho rischiato l’amputazione”Lindsey Vonn si è ritrovata in ospedale dopo un grave incidente durante una discesa sulla neve, causato da una caduta improvvisa.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Lindsey Vonn rivela che può tornare a casa dopo quattro interventi chirurgici per affrontare l’infortunio dell’incidente olimpico; Lindsey Vonn dimessa dall’ospedale: Ho rischiato di perdere la gamba, ci vorrà un anno per guarire; Lindsey Vonn lascia finalmente l’ospedale dopo l’orribile incidente delle Olimpiadi invernali e rivela come il medico le ha salvato la gamba dall’amputazione; Lindsey Vonn | Mi stavano per amputare la gamba era tutto a pezzi mi sono rotta anche la caviglia destra VIDEO.

Lindsey Vonn rivela: Ho rischiato l’amputazione della gambaHo rischiato l'amputazione della gamba sinistra dopo l'incidente a Milano Cortina 2026. Così su Instagram Lindsey Vonn, che ha riportato una serie di fratture all'arto in seguito alla caduta dell'8 ... adnkronos.com

Lindsey Vonn dimessa dall'ospedale: Così ho rischiato di perdere la gamba, la strada è ancora lungaLa sciatrice statunitense ha raccontato tramite un post su Instagram le complicazioni avute dopo l'incidente nella discesa libera femminile ... tuttosport.com

Nella raccolta ci sono foto di alcuni episodi che ricorderemo (la caduta di Lindsey Vonn, la vittoria di Federica Brignone, la prima medaglia di sempre del Brasile alle Olimpiadi invernali, l’esordio dello scialpinismo) e altri che magari non sono rilevanti dal punt - facebook.com facebook

La sciatrice statunitense Lindsey Vonn ha detto di aver rischiato l’amputazione della gamba dopo l’infortunio alle Olimpiadi x.com