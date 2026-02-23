Lindsey Vonn | Ho rischiato l’amputazione della gamba ora un anno per recuperare

Lindsey Vonn ha annunciato su Instagram di aver rischiato l’amputazione della gamba, dopo una caduta durante le Olimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici in Italia e in Colorado. Ora deve affrontare un anno di recupero per tornare in forma. Vonn ha spiegato di aver avuto paura di perdere la gamba, ma ha deciso di lottare per riprendersi completamente.

L’annuncio è arrivato in un post su Instagram. Lindsey Vonn è stata dimessa dall’ospedale in Colorado dove ha subito gli ultimi interventi chirurgici dopo quelli arrivati già in Italia in seguito alla tragica caduta nella discesa libera delle Olimpiadi di Milano Cortina. Le parole della statunitense: “ Finalmente sono uscita dall’ospedale!!! Dopo quasi 2 settimane trascorse in un letto d’ospedale quasi completamente immobile, finalmente sto abbastanza bene per trasferirmi in albergo. Non è ancora a casa, ma è un passo enorme!”. Poi, entrando nel dettaglio dell’infortunio, spiegando addirittura il rischio dell’amputazione: “Non sono un medico quindi se non spiego qualcosa perfettamente per favore perdonatemi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lindsey Vonn: “Ho rischiato di perdere una gamba a Cortina. Resterò un po’ sulla sedia a rotelle”Lindsey Vonn ha raccontato di aver rischiato di perdere una gamba durante una discesa a Cortina, a causa di un grave infortunio.

Vonn dimessa dall'ospedale: "Ho rischiato che mi amputassero la gamba, ci vorrà un anno per guarire"Vonn ha lasciato l'ospedale dopo un grave infortunio alla gamba durante una discesa olimpica, causato da un rischio di amputazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Flora Tabanelli in gara con il crociato rotto (quasi) come Lindsey Vonn, la sfida nel Big Air alla star Eileen Gu; Sofia Goggia e il bilancio di Milano Cortina, le parole su Brignone e la rivelazione su Vonn: Ho sentito le sue urla; Mentre Lindsey Vonn deve affrontare una lunga convalescenza, questo è il prezzo che le Olimpiadi pagano ai corpi degli atleti.

Pagina 1 | Lindsey Vonn dimessa dall'ospedale: Così ho rischiato di perdere la gamba, la strada è ancora lungaLa sciatrice statunitense ha raccontato tramite un post su Instagram le complicazioni avute dopo l'incidente nella discesa libera femminile ... tuttosport.com

Lindsey Vonn: Ho rischiato di perdere una gamba a Cortina. Resterò un po’ sulla sedia a rotelleIl drammatico racconto in lacrime di Lindsey Vonn dopo l'infortunio alle Olimpiadi di Milano-Cortina: 'Ho rischiato l'amputazione della gamba, il dottor ... fanpage.it

Olimpiadi Milano-Cortina, Lindsey Vonn svela dettagli inquietanti sul gravissimo infortunio - facebook.com facebook

Lindsey Vonn torna negli USA: "La mia gamba è a pezzi ma sono a casa" #SkySport #MilanoCortina2026 x.com