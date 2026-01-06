Alessandro Ambrosio accoltellato in stazione e la fuga di Jelenic Marin | cosa sappiamo dell' omicidio del capotreno

Le indagini sull’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni ucciso a Bologna, sono in corso. Il principale sospettato è Jelenic Marin, 36 anni, di origini croate, attualmente ricercato dalla polizia ferroviaria e dalla squadra mobile. Di seguito, i dettagli disponibili sulla vicenda e sulle attività investigative in atto.

La vittima, #AlessandroAmbrosio, aveva con sé denaro, cellulare e effetti personali: l'ipotesi di rapina è stata esclusa x.com

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato trovato morto poco prima delle 19, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riser - facebook.com facebook

