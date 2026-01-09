Alessandro Ambrosio ucciso in tre secondi L’inseguimento con la birra in mano poi la coltellata | cosa sappiamo sull’omicidio del capotreno

L’omicidio di Alessandro Ambrosio si è consumato in circa tre secondi, durante un breve inseguimento tra un capotreno e un sospetto. L’indagato, Marin Jelenic, è stato ripreso dalle telecamere mentre si muoveva tra il piazzale e il parcheggio di Bologna. In questo articolo, analizziamo i dettagli di un episodio rapido e cruciale per le indagini.

Un omicidio commesso in pochi istanti, circa tre secondi: tanto sarebbe trascorso tra l’uscita e il rientro dell’indagato – individuato nel croato Marin Jelenic – nel campo visivo della telecamera che lo ha ripreso nella stradina tra il piazzale Ovest e il parcheggio della stazione di Bologna. In quel lasso di tempo, secondo gli inquirenti, Jelenic avrebbe seguito e poi accoltellato a morte il capotreno Alessandro Ambrosio. La ricostruzione, frutto delle indagini della squadra mobile di Bologna e della Procura, è stata evidenziata dalla gip di Brescia Valeria Rey, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il croato. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Alessandro Ambrosio accoltellato in stazione e la fuga di Jelenic Marin: cosa sappiamo dell'omicidio del capotreno

Leggi anche: Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso alla stazione con una coltellata all'addome. C'è un sospettato, è in fuga

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna; Il presunto killer di Alessandro Ambrosio già arrestato 3 mesi fa per aver devastato un negozio a Udine; Capotreno ucciso alla stazione di Bologna: «Alessandro Ambrosio è stato accoltellato all'addome, l'assassino è scappato ma è stato identificato»; Capotreno ucciso. Autopsia su Alessandro: una sola coltellata fatale. Oggi la convalida a Brescia.

Alessandro Ambrosio, com'è stato ucciso: il colpo alle spalle e la ferita profonda. Trovata un'arma. Il killer Marin Jelenic non risponde al giudice - È morto così Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato il 5 gennaio, nel parcheggio del ... msn.com