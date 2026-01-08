Non fa in tempo a buttare la spazzatura del condominio e la abbandona in strada | incastrato da una dash cam

Un residente di un condominio ha abbandonato alcuni sacchi di rifiuti in strada, sostenendo di averli lasciati lì perché non aveva fatto in tempo a conferirli correttamente. Tuttavia, una dash cam ha catturato l’episodio, permettendo agli agenti di identificare l’autore. Questo episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla gestione dei rifiuti e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza per contrastare comportamenti illeciti.

