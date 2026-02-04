J-Ax a Sanremo svelata la Ligera County Fam | tutti i nomi per la serata cover

J-Ax ha annunciato i nomi dei musicisti che lo accompagneranno sul palco dell’Ariston durante la serata delle cover a Sanremo. La band, chiamata Ligera County Fam, sarà al suo fianco per questa occasione speciale. I dettagli sui partecipanti non sono ancora stati comunicati ufficialmente, ma l’attesa cresce tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

J-Ax ha finalmente svelato i nomi dei musicisti che lo affiancheranno sul palco dell’ Ariston durante la serata delle cover del Festival di Sanremo. La Ligera County Fam. prende forma con un cast d’eccezione che promette di regalare emozioni uniche al pubblico della kermesse canora. La formazione della Ligera County Fam. La band che accompagnerà J-Ax nella sua performance sanremese è composta da artisti di grande calibro del panorama musicale italiano. Paolo Jannacci, figlio del compianto Enzo e musicista di straordinario talento, porta con sé tutta l’eredità artistica di una famiglia che ha fatto la storia della canzone d’autore italiana. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Approfondimenti su Ligera County Fam

Questa sera a Sanremo, il conduttore Carlo Conti ha deciso di puntare su una serata cover ricca di ospiti e omaggi.

Questa mattina, Carlo Conti ha annunciato al TG1 delle 13.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ligera County Fam

