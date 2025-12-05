Calcio Terza Categoria Il Wild Bagnara cerca il colpaccio Ma col Camerlona non sarà facile
Ultima giornata d’andata in Terza Categoria, almeno dal punto di vista numerico, ma nel prossimo weekend si recupererà l’11ª giornata, rinviata il 23 novembre. Il fine settimana successivo, poi, tornerà la Coppa con i quarti di finale. Domani, come sempre, tutte in campo le squadre del girone A. Occhi puntati sul "Comunale" di Camerlona per la sfida dei locali, primi in classifica, con il Wild Bagnara, primo inseguitore, ma staccato di 6 punti forte però del capocannoniere del girone (con Treossi dell’Atlas), Poli, 10 gol sin qui. Nel girone B due anticipi domani: tra questi anche quello di una delle due prime della classe, la Compagnia dell’Albero che ospita il Bisanzio nella sfida tra i bomber Poletti (9 gol) per i primi e Naas (6) per gli ospiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
