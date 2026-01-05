Bonus bollette | con il nuovo contratto integrativo 300 euro in più per i dipendenti comunali

Il Comune di Montegrotto Terme ha adottato un nuovo contratto integrativo che prevede un bonus bollette di circa 300 euro per ciascun dipendente comunale. Questa misura fa parte delle iniziative di welfare aziendale volte a supportare i dipendenti nelle spese legate alle utenze domestiche. L'obiettivo è offrire un intervento concreto per alleviare le esigenze economiche legate ai costi energetici, rafforzando il rapporto tra amministrazione e lavoratori.

Il Comune di Montegrotto Terme introduce il welfare aziendale per i propri dipendenti con un bonus bollette di circa 300 euro a persona. La misura è contenuta nel contratto integrativo di parte economica per l'anno 2025, che ha destinato complessivamente circa 80mila euro al personale comunale in.

