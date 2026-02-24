Un premio da 650 euro e più welfare aziendale Così migliora il contratto dei lavoratori di Lidl

Lidl ha deciso di migliorare il contratto dei propri dipendenti, offrendo un premio di 650 euro e un incremento del welfare aziendale. La causa è la volontà di rendere più attrattivi i turni lavorativi e sostenere le esigenze delle famiglie. Sono state introdotte nuove regole per l’organizzazione del lavoro, con maggiorazioni specifiche per i turni notturni e domenicali. L’azienda punta a rendere più equo il trattamento dei lavoratori e a rispondere alle loro richieste di supporto.

Raggiunto l'accordo sul nuovo integrativo che a Roma coinvolge quasi 600 dipendenti della nota catena di supermercati discount Più welfare aziendale, nuove regole sull'organizzazione del lavoro, maggiorazioni per turni domenicali e notturni, interventi a supporto della genitorialità. È stato raggiunto l'accordo sul nuovo contratto integrativo aziendale di Lidl Italia, una delle principali catene di supermercati discount nel nostro Paese, parte del gruppo tedesco Schwarz. Lidl è presente in Italia dal 1992 con oltre 780 punti vendita, 12 centri logistici e più di 23.000 dipendenti. Quasi 600 quelli solo nei supermercati di Roma.