OpenAI sta assumendo un tutore per l'IA | Sarà un lavoro stressante
OpenAI è alla ricerca di un responsabile della sicurezza dell’IA, un ruolo fondamentale per garantire un utilizzo responsabile e sicuro dei suoi modelli avanzati. La posizione richiede competenze specifiche nella gestione dei rischi, prevenzione di abusi e valutazione degli impatti sociali. Si tratta di un'opportunità per contribuire alla tutela etica e alla sicurezza delle tecnologie emergenti, in un contesto di grande responsabilità e attenzione.
OpenAI cerca un responsabile della sicurezza dell’IA: un ruolo chiave per gestire rischi, abusi e impatti sociali dei suoi modelli avanzati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
