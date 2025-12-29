OpenAI sta assumendo un tutore per l'IA | Sarà un lavoro stressante

OpenAI è alla ricerca di un responsabile della sicurezza dell’IA, un ruolo fondamentale per garantire un utilizzo responsabile e sicuro dei suoi modelli avanzati. La posizione richiede competenze specifiche nella gestione dei rischi, prevenzione di abusi e valutazione degli impatti sociali. Si tratta di un'opportunità per contribuire alla tutela etica e alla sicurezza delle tecnologie emergenti, in un contesto di grande responsabilità e attenzione.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.