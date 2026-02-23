Lì dove serve alla Reggia la festa dei Vigili del Fuoco

Matteo Piantedosi ha firmato un decreto che ha portato alla prima celebrazione ufficiale dei Vigili del Fuoco alla Reggia di Caserta. La festa si svolge venerdì 27 febbraio 2026 alle 9, con una cerimonia che coinvolge i rappresentanti locali e i membri del corpo. L’evento vuole riconoscere il lavoro di chi protegge le persone e i beni nelle emergenze. La mattinata prevede discorsi e dimostrazioni pratiche di intervento.

Lo slogan della cerimonia sarà "Lì dove serve". L'evento, promosso attraverso un accordo di collaborazione tra il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta e la direzione della Reggia di Caserta, sarà un'occasione per valorizzare il ruolo della cooperazione tra Istituzioni, Amministrazioni e Comunità quale strumento essenziale per la promozione della cultura della sicurezza, la prevenzione dei rischi e la salvaguardia del patrimonio.