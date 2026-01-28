Arbitro Cremonese Inter | la designazione dell’AIA

Domani alle 18, alla Cremonese, si gioca la sfida tra la squadra di casa e l’Inter. A dirigere l’incontro sarà Davide Massa, designato dall’AIA. La partita si presenta come un banco di prova importante per entrambe le squadre in questa 23^ giornata di Serie A.

Arbitro Cremonese Inter. Sarà Davide Massa l’arbitro incaricato di dirigere Cremonese-Inter, gara valida per la 23^ giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18:00. Una designazione importante per una sfida che mette in palio punti pesanti, soprattutto per i nerazzurri, chiamati a dare continuità al proprio cammino in campionato. Il fischietto della sezione di Imperia sarà affiancato dagli assistenti Peretti e Laudato, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Tremolada. Arbitro Cremonese Inter: ecco anche la squadra VAR. In sala VAR opererà Marini, con Fabbri nel ruolo di AVAR.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Massa arbitra Cremonese-Inter, Bologna-Milan affidata a Manganiello: le designazioni arbitrali della 23esima giornataROMA (ITALPRESS) - Sarà Davide Massa a dirigere Cremonese-Inter, gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A e in programma domenica 1 febbraio alle 18. Insieme all'arbitro della sez ... msn.com

Serie A, gli arbitri della 23esima giornata: Massa per Cremonese-Inter, Fourneau alla Juventus, Manganiello al MilanResi noti gli arbitri della ventitreesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 5 giorni, da venerdì 30 gennaio a martedì 3 febbraio ... sport.virgilio.it

