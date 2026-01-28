Europa League Roma agli ottavi se | tutte le combinazioni

Alla vigilia della trasferta contro il Panathinaikos, la Roma si gioca tutto per passare agli ottavi di finale. La squadra di Mourinho sta cercando di conquistare i punti necessari nell’ultima giornata della fase a campionato, con la qualificazione diretta sempre più vicina.

Arrivati all'ultima giornata della fase a campionato i giallorossi si trovano al sesto posto della classifica. Già certi dei playoff, Gasperini punta alla qualificazione diretta al turno successivo Alla vigilia della trasferta contro il Panathinaikos ultima giornata dal termine della fase a campionato di Europa League la Roma è vicina all’importante obiettivo di qualificazione diretta agli ottavi di finale. Diverse le combinazioni che regalerebbero a Gasperini il pass al turno successivo evitando gli spauracchi degli spareggi (previsti a febbraio) e dunque due partite in più da giocare all’interno di un calendario fitto e di impegni per la squadra impegnata nella corsa alla Champions League in campionato.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Roma Europa League

La Juventus si qualifica direttamente agli ottavi di Champions League se conclude la fase a gironi al primo o secondo posto nel proprio gruppo.

Questa notte decide il destino delle squadre italiane in Champions.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Roma 1 vs 2 Plze | UEFA Europa League 2025 | Simulazione

Ultime notizie su Roma Europa League

Argomenti discussi: Roma agli ottavi o ai playoff di Europa League? Cosa manca e cosa serve ora per qualificarsi al turno successivo; La Roma si qualifica direttamente agli ottavi di Europa League se: la combinazione di risultati; Roma e Bologna si qualificano agli ottavi di Europa League se..: tutte le combinazioni; Europa League. Roma vicina agli ottavi: 2-0 allo Stoccarda. Bologna ai playoff: 2-2 con il Celtic - Doppietta di Pisilli: Roma-Stoccarda 2-0. Giallorossi vicini agli ottavi.

Europa League, Roma agli ottavi se...: tutte le combinazioniArrivati all'ultima giornata della fase a campionato i giallorossi si trovano al sesto posto della classifica. Già certi dei playoff, Gasperini punta alla qualificazione diretta al turno successivo ... romatoday.it

Panathinaikos-Roma: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streamingI giallorossi scenderanno in campo domani, ad Atene alle 21, per l'ultima gara della fase campionato dell'Europa League: l'obiettivo è vincere per evitare i playoff ... ilromanista.eu

Evan #Ferguson non è stato convocato per la partita di Europa League: ieri l'irlandese si è allenato a parte e anche stamattina non sono arrivati segnali positivi. Avverte ancora dolore alla caviglia #ASRoma @tempoweb x.com

AS Roma. . Europa League #ASRoma facebook