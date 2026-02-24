Esplosione a Prun di Negrar | soccorsi in azione tra le macerie dopo lo scoppio

Un’esplosione a Prun di Negrar ha causato danni e ha portato i soccorritori tra le macerie. La deflagrazione, avvenuta nel tardo pomeriggio, ha scosso la tranquilla frazione tra le colline veronesi. Diverse persone si trovavano nelle vicinanze al momento dell’incidente, e le autorità hanno immediatamente inviato i vigili del fuoco e le ambulanze. Alcuni residenti hanno riferito di aver sentito un forte boato e di aver visto fumo uscire da un edificio.

Un boato improvviso, poi quel silenzio irreale che fa venire i brividi. Nel tardo pomeriggio, in una piccola frazione tra le colline del Veronese, la quotidianità si è spezzata in un attimo: persone affacciate alle finestre, telefoni che squillano, sirene in arrivo. E adesso tutti aspettano risposte. È accaduto oggi, 24 febbraio, a Prun, frazione del Comune di Negrar. L'allarme è scattato attorno alle 18, quando ai Vigili del Fuoco è arrivata la segnalazione di un forte scoppio in via Sattarine 20, con danni ancora in fase di valutazione.