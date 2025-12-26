La forza di pace delle Nazioni Unite Unifil ha denunciato che l’esercito israeliano ha aperto il fuoco questa mattina nei pressi della Linea Blu, che separa il Libano da Israele e dalle alture del Golan. Come si legge su il The Times of Israel, negli attacchi è rimasto ferito un peacekeeper. Il fuoco delle truppe dell’Idf ha colpito una pattuglia Unifl che stava ispezionando un posto di blocco nel villaggio di Bastarra. “Anche se non ci sono stati danni a veicoli Unifil, il rumore degli spari e l’esplosione hanno ferito leggermente un peacekeeper, che ha riportato una commozione cerebrale all’orecchio”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’esercito israeliano ha sparato e ferito un peacekeeper dell’Unifil in Libano”

