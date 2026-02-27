Leroy Merlin raddoppia; l’addio a Santino re della moda per tutti; ANTEPRIMA
Leroy Merlin annuncia un ampliamento delle sue strutture, confermando così un investimento significativo nel settore. Nel frattempo, si registra la partenza di una figura chiave della moda accessibile, lasciando spazio a nuovi scenari. La prima edizione del notiziario si concentra su queste evoluzioni, offrendo aggiornamenti immediati e senza interpretazioni.
Leroy Merlin Italia, Ignacio Sánchez Villares direttore generaleIgnacio Sánchez Villares è stato ufficialmente nominato Direttore Generale di Leroy Merlin Italia e assumerà il ruolo a partire dal 1° gennaio 2026.
Oggi chiude il negozio di Leroy Merlin in BrianzaSi abbassano definitivamente le saracinesche: oggi mercoledì 10 dicembre chiude lo store di Leroy Merlin di Caponago.