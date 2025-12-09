Leroy Merlin Italia Ignacio Sánchez Villares direttore generale

Ignacionchez Villares è stato ufficialmente nominato Direttore Generale di Leroy Merlin Italia e assumerà il ruolo a partire dal 1° gennaio 2026. Dopo cinque anni alla guida di Leroy Merlin Brasile, Sánchez Villares affronta la sua quarta esperienza alla direzione di un mercato nazionale del gruppo. Con oltre 30 anni di esperienza nel retail e nell’home improvement, porterà in Italia competenze consolidate in leadership strategica, sviluppo commerciale e gestione organizzativa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

