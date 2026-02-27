Leonardo Fabbri domina la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor 2026 al PalaCasali di Ancona con una misura significativa. L’atleta si conferma il protagonista della competizione, offrendo un’ottima prestazione che alimenta le aspettative per le prossime tappe. La sua performance si inserisce nel quadro delle gare in corso, attirando l’attenzione degli appassionati di atletica indoor.

Leonardo Fabbri rispetta il pronostico della vigilia e si conferma il grande protagonista della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor 2026 di atletica, in corso di svolgimento al PalaCasali di Ancona. In realtà quella di oggi era soltanto una piccola anteprima (riservata al getto del peso) della 57ma edizione della massima rassegna tricolore invernale, che entrerà nel vivo tra sabato e domenica. In assenza di Zane Weir, non c’erano oggettivamente degli avversari degni di nota per il leader mondiale stagionale della specialità (con il 22.50 dell’11 febbraio all’aperto durante il periodo di training in Sudafrica) che ha dominato la scena sulla pedana marchigiana chiudendo i conti già nelle prime due serie lanciando nell’ordine un 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Fabbri giganteggia agli Assoluti indoor con un’ottima misura: buoni segnali verso Torun

Leonardo Fabbri terzo nel World Indoor Tour, gli americani si fanno sentire a TorunLeonardo Fabbri ha concluso al terzo posto la gara di getto del peso che ha animato il Meeting di Torun, ultima tappa del World Indoor Tour (livello...

Leonardo Fabbri batte Kovacs e vince in Cechia! Misura tonica e passo verso i MondialiLeonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso andata in scena a Nehvizdy (Cechia), facendo la differenza con una bella spallata da 21.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Leonardo Fabbri giganteggia agli Assoluti indoor con un’ottima misura: buoni segnali verso TorunLeonardo Fabbri rispetta il pronostico della vigilia e si conferma il grande protagonista della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor ... oasport.it

Fabbri: Ieri nel finale ho perso centimetri che potevo lanciare in garaLeonardo Fabbri, pesista e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso di Viola Amore Mio. Queste le sue parole: Per quanto riguarda la ... firenzeviola.it