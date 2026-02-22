Leonardo Fabbri terzo nel World Indoor Tour gli americani si fanno sentire a Torun

Leonardo Fabbri si piazza terzo nel salto del peso a Torun, ultima tappa del World Indoor Tour, dominata dagli atleti americani. La competizione ha visto una forte presenza di concorrenti statunitensi, che hanno ottenuto i migliori risultati. Fabbri ha mostrato una buona performance, ma non è riuscito a superare gli avversari più forti. La gara si è svolta sotto un cielo nuvoloso, con una leggera brezza che ha influenzato i lanci.

© Oasport.it - Leonardo Fabbri terzo nel World Indoor Tour, gli americani si fanno sentire a Torun

Leonardo Fabbri ha concluso al terzo posto la gara di getto del peso che ha animato il Meeting di Torun, ultima tappa del World Indoor Tour (livello gol, il massimo circuito internazionale itinerante). Dopo la miglior prestazione mondiale stagionale piazzata settimana scorsa a Stellenbosch (22.50 metri) e dopo aver vinto la tappa gold di Lievin giovedì sera, il Campione d’Europa ha chiuso alle spalle degli statunitensi Joe Kovacs e Roger Steen, che aveva regolato tre giorni fa in Francia. Il toscano ha spedito l’attrezzo a 21.43 metri in occasione della quarta prova, apice di una serie aperta con 19. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: Fabbri terzo dopo tre tentativi, si avvicina il momento di DossoFabbri si piazza al terzo posto nel lancio del peso dopo tre tentativi durante il World Indoor Tour di Torun 2026. LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: Fabbri dietro gli statunitensi, Distin in testa nel salto in alto femminileFabbri si posiziona dietro gli statunitensi durante la gara di atletica al Torun 2026, mentre Distin guida nel salto in alto femminile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A tu per tu con il campione di lancio del peso Leonardo Fabbri; Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri le stelle azzurre a Lievin. C’è anche Simonelli nei 60hs; Liévin: Battocletti-Riva record, vince Fabbri; Battocletti vola nei 3000 indoor con il nuovo record italiano a 3 centesimi da quello europeo. Diretta Leonardo Fabbri/ Medaglia di bronzo nel getto del peso! Mondiali atletica 2025 Tokyo, 13 settembreDiretta Leonardo Fabbri getto del peso Mondiali atletica 2025 Tokyo streaming video Rai 2: medaglia di bronzo per Leo (oggi 13 settembre) DIRETTA LEONARDO FABBRI GETTO DEL PESO: MEDAGLIA DI BRONZO! ilsussidiario.net LIVE Fabbri vince a Liévin con 21,82Vittoria di prestigio a Liévin per Leonardo Fabbri. Il campione europeo del peso si aggiudica il primo big match dell’anno con lo statunitense Joe Kovacs, tre volte argento olimpico: 21,82 contro 21,4 ... fidal.it Con una grande gara il nostro Leonardo Fabbri fa suo il Meeting di Lievin, valido peri il World Indoor Tour. L'Azzurro nel getto del peso dopo aver siglato un 21.63 che valeva già il primo posto, si migliora con un 21.82 di ottima fattura, mettendosi dietro Kovacs - facebook.com facebook Leonardo Fabbri batte Kovacs e Steen! Vittoria di forza nel World Tour, spallata concreta - x.com