Leonardo Fabbri batte Kovacs e vince in Cechia! Misura tonica e passo verso i Mondiali

Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso andata in scena a Nehvizdy (Cechia), facendo la differenza con una bella spallata da 21.80 metri, piazzata in occasione del quinto tentativo. Il Campione d’Europa aveva faticato a carburare nelle prime quattro prove (20.28, 20.44, 21.05, nullo), poi è riuscito a spingersi su livelli a lui decisamente più consoni e a conquistare il quarto successo in questa annata agonistica su cinque uscite. Dopo le due affermazioni in Sudafrica, con tanto di miglior prestazione mondiale stagionale (22.50 metri a Stellenbosch), il toscano aveva preso parte a due tappe gold del World Indoor Tour (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala) imponendosi a Lievin giovedì sera e chiudendo al terzo posto in quel di Torun tre giorni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

