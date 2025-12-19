Maltrattamenti all’ex condanna ridotta a 2 anni per il filosofo Leonardo Caffo | seguirà un percorso di riabilitazione

Il filosofo Leonardo Caffo ha visto ridursi la condanna per maltrattamenti all'ex da quattro a due anni, condizionati a un percorso di riabilitazione presso una struttura specializzata per uomini maltrattanti. La sentenza segna un passo importante nel suo percorso di recupero e riflessione, evidenziando l'importanza di interventi mirati e di un percorso rieducativo.

Dai 4 anni inflitti un anno fa in primo grado a 2 anni di reclusione condizionati da un percorso di riabilitazione in una struttura per uomini maltrattanti. È stata dimezzata in appello a Milano la condanna al filosofo Leonardo Caffo imputato per maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti della ex compagna: i giudici hanno accolto la proposta di concordato avanzata da Fabio Schembri, difensore dell’imputato a cui è stato fatto lo sconto di pena con il beneficio della sospensione condizionale e la non menzione. Caffo è stato invece assolto dall’accusa di lesioni con la formula “perché il fatto non costituisce reato “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

