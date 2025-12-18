Caso Caffo due anni per maltrattamenti in appello al filosofo

La Prima sezione penale della Corte d’Appello di Milano ha condannato Leonardo Caffo a due anni di reclusione per maltrattamenti, con sospensione della condizionale, accogliendo il concordato tra le parti. La vicenda ha suscitato attenzione, sottolineando l’importanza di approfondire i temi legati alle responsabilità e alle conseguenze delle azioni di figure pubbliche.

© Lapresse.it - Caso Caffo, due anni per maltrattamenti in appello al filosofo La Prima sezione penale della Corte d’Appello del tribunale di Milano ha condannato Leonardo Caffo a 2 anni di reclusione per maltrattamenti, con sospensione della condizionale, accettando il concordato tra le parti. La Corte ha assolto il filosofo dall’accusa per lesioni perché il fatto non costituisce reato. Caffo dovrà intraprendere un percorso per uomini maltrattanti. Le polemiche per l’invito a ‘Più libri più liberi’. Il filosofo di Catania era finito al centro delle polemiche per essere stato invitato dalla scrittrice Chiara Valerio alla kermesse ‘Più libri più liberi’, andata in scena a Roma dal 4 all’8 dicembre e dedicata a Giulia Cecchettin – uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta l’11 novembre 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Leonardo Caffo è stato condannato anche in Appello per i maltrattamenti alla ex (ma non per le lesioni) Leggi anche: Pena dimezzata per il filosofo Leonardo Caffo: dovrà intraprendere un percorso per uomini maltrattanti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Elezioni, il nome giusto per il centrodestra? La rettrice Spatari. Caso Caffo, 2 anni per maltrattamenti in appello al filosofo - La Prima sezione penale della Corte d’Appello del tribunale di Milano ha condannato Leonardo Caffo a 2 anni di reclusione per maltrattamenti, con sospensione della condizionale, accettando il ... lapresse.it

Se lo scorso anno a tenere banco era stato il caso-Leonardo Caffo, quest’anno a far discurere alla vigilia di Più libri più liberi è la presenza tra gli stand dell’editore Passaggio al bosco. Autrici, autori, artisti ed editori hanno infatti firmato un appello critico ve - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.