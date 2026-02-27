Mogol sull’elicottero dei vigili del Fuoco Pd e 5Stelle gridano allo scandalo | il Viminale chiarisca E Piantedosi li zittisce

Il cantante Mogol è stato visto a bordo di un elicottero dei Vigili del Fuoco, scatenando le reazioni di Partito Democratico e 5 Stelle che chiedono chiarimenti al Viminale. Piantedosi ha poi risposto, interrompendo le polemiche. La notizia, riportata dal Fatto Quotidiano, ha suscitato accuse e richieste di spiegazioni da parte di alcuni esponenti politici, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Ancora una polemica scatenata da Pd e 5Stelle e subito messa a tacere. Stavolta nel mirino, riporta come lo scoop del secolo il Fatto Quotidiano che dà la notizia, finisce Mogol. O meglio il Viminale che avrebbe autorizzato l’utilizzo dell’elicottero dei vigili del fuoco per trasportare l’artista e la moglie da Sanremo, dove ha ricevuto il premio alla carriere e stregato l’Ariston, a Roma. Nella capitale il celebre parolierwe di Lucio Battisti e non solo era atteso per partecipare alla festa dei Vigili del Fuoco. Tanto basta per farne un caso politico. I primi a scatenarsi sono i consiglieri regionali del Pd in Liguria, Davide Natale e Simone D’Angelo, che gridano allo scandalo e chiedono lumi al governatore Bucci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

