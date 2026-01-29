Lego lancia l' iconica F2004 di Schumacher | l' annuncio con la voce del figlio Mick

Lego ha annunciato il nuovo set dedicato alla Ferrari F2004 di Schumacher. La scatola riproduce l’auto che nel 2004 portò il pilota tedesco e la team Ferrari al titolo mondiale. La presentazione è accompagnata dalla voce di Mick Schumacher, figlio dell’ex campione. Dopo aver ricostruito la McLaren MP44 di Ayrton Senna, questa volta Lego punta a catturare l’attenzione degli appassionati di Formula 1 e di modellismo con un pezzo di storia della Ferrari.

Dopo la McLaren MP44 di Ayrton Senna, Lego lancia l'iconica Ferrari F2004 che con Michael Schumacher alla guida portò il Cavallino sul tetto del mondo. Un vero e proprio tributo al pilota tedesco, lanciato sui social con la voce del figlio Mick. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lego lancia l'iconica F2004 di Schumacher: l'annuncio con la voce del figlio Mick Approfondimenti su Ferrari F2004 IndyCar, Mick Schumacher confermato con RLL per il 2026 WEC, Mick Schumacher saluta Alpine. Direzione IndyCar La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ferrari F2004 Argomenti discussi: LEGO torna a Hyrule con The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Final Battle Set; Disponibile il preordine per il nuovo elmo LEGO di Sauron del Signore degli Anelli; LEGO e Crocs lanciano la nuova partnership con la LEGO Brick Clog. I nuovi LEGO Ideas in arrivo nel 2026: ecco i set che diventeranno realtàScopri tutti i set LEGO Ideas ufficialmente approvati per il 2026. Da Godzilla a X-Files e Wallace & Gromit: ecco i modelli in sviluppo e quando usciranno. smartworld.it L'iconico iMac G3 diventerà un set LEGO? Ecco come supportare il progettoNelle ultime ore è diventato virale un progetto caricato sulla piattaforma LEGO Ideas. Si tratta di un iMac G3, iconico modello realizzato da Apple nel 1998, realizzato dall'utente terauma. Il ... hwupgrade.it https://www.binews.it/attualita/lego-lancia-il-pallone-da-calcio-in-scala-reale-con-uno-stadio-nascosto/ - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.