Michael Schumacher e l'open bar privato al Mugello | l'inedito retroscena sugli anni in Ferrari
Un bar chiuso al pubblico, un hotel blindato al Mugello e Michael Schumacher che si concede una rara mezz'ora di normalità lontano dai tifosi. Andy Wilman racconta il retroscena inedito di un'intervista durante gli anni Ferrari, quando il campione tedesco trasformò un bar d'albergo in un rifugio privato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
23 DICEMBRE 1997 - Michael Schumacher testa la Ferrari F300 nera in quel di Fiorano. #F1 #scuderiaferrari #fblifestyle #michaelschumacher - facebook.com facebook
