In Italia si parla di più di un semplice cambio di lavoro. Con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, alcuni sostengono che licenziare chi lavora con l’IA sia una mossa inevitabile. La discussione si accende soprattutto tra imprese e sindacati, mentre il mercato del lavoro cerca di adattarsi. La questione non è solo teorica, ma riguarda direttamente chi oggi si trova a dover scegliere se aggiornarsi o rischiare di perdere il posto.

In un contesto di crescenti tensioni internazionali, l'Europa si scopre più vulnerabile. A un mese esatto dall'inizio dell'anno, aperto con la disputa sulla Groenlandia, Moneta scava tra le crepe del sistema europeo e prova a dare risposta alle sfide che incombono su economia, finanza e industria. Al centro del nuovo numero - in edicola domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo - c'è l'intervista a Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, che illustra come è cambiato il concetto di difesa e le sfide da vincere. Perché, come spiega, oggi le guerre si combattono anche sul campo digitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Moneta, giusto licenziare se lavora l'IA

Approfondimenti su Moneta Groenlandia

L'incremento delle valutazioni delle big tech, guidato dall'intelligenza artificiale, sta attirando l'attenzione sui mercati finanziari.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

How to Build SO Much Confidence You Stop Doubting Yourself (3 Hours of Truth)

Ultime notizie su Moneta Groenlandia

Argomenti discussi: Moneta, giusto licenziare se lavora l'IA.

Giusto licenziare un ultras se i reati recano disvalore morale, anche fuori dal lavoro: lo dice la CassazioneLa Corte di Cassazione ha stabilito un principio destinato a fare giurisprudenza: un lavoratore può essere licenziato anche per reati commessi al di fuori del contesto lavorativo, se tali ... blitzquotidiano.it

Pretendere di essere reintegrato dopo un licenziamento senza giusta causa non è fare politica. O è giusto licenziare senza un motivo?Se ti licenziassero senza motivo, vorresti essere reintegrato? Se ti licenziassero ingiustamente in un’azienda con meno di 15 dipendenti, vorresti ricevere un indennizzo superiore a sei mensilità? Se ... blitzquotidiano.it

Dalla “moneta che non dorme mai” ai portafogli di tutti: come iniziare davvero con il piede giusto (e ridurre gli errori che costano cari) - facebook.com facebook