È legittimo licenziare per colpa dell’AI | la sentenza del tribunale di Roma

È lecito licenziare un lavoratore per sostituire la sua mansione con un dispositivo robotico o con l’intelligenza artificiale. Lo stabilisce una sentenza del tribunale di Roma del 19 novembre 2025. Nell’analizzare una richiesta di reintegro da parte di un dipendente, il giudice ha stabilito che è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo fondato su una riorganizzazione aziendale, determinata anche dall’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale, quando risulti accertato che l’innovazione tecnologica abbia comportato una stabile riduzione delle attività affidate al lavoratore e la conseguente soppressione della posizione ricoperta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

