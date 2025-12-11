Legge elettorale La Russa apre al ballottaggio | Spero collaborino tutti alle nuove regole
Il presidente del Senato, La Russa, apre alla possibilità del ballottaggio nella nuova legge elettorale, auspicando il coinvolgimento di tutti per un quadro normativo più inclusivo. La proposta prevede di estendere il sistema di secondo turno anche in situazioni di vicinanza tra le coalizioni, al fine di favorire la stabilità e la rappresentanza politica.
Per quanto riguarda la legge elettorale "io farei il ballottaggio anche quando, seppure entrambe le parti avessero superato il 40 per cento che fa scattare il premio di maggioranza, ci fosse tra loro una distanza inferiore di un punto o un punto e mezzo". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, durante la tradizionale cerimonia dello "scaldino", lo scambio di auguri di Natale con la stampa parlamentare. La Russa ha quindi auspicato che “tutti collaborino” alla modifica della legge elettorale, ricordando però come “in passato la sinistra l'abbi cambiata da sola". I tradizionali auguri di Natale sono stati per il presidente del Senaro l’occasione per spaziare sui più diversi argomenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
